Минобороны РФ обещает наказать Израиль за гибель летчиков в Сирии

Члены Совбеза ООН во время заседания, посвященного ситуации в Сирии, принесли соболезнования России в связи с катастрофой Ил-20. Сергей Шойгу заявил, что ответственность за гибель российских военных полностью лежит на израильских ВВС. По данным Минобороны, во время ночной атаки на сирийские объекты израильские истребители использовали российский самолет-разведчик как прикрытие от сирийских ПВО и спровоцировали обстрел, а предупреждение об операции поступило буквально в последнюю минуту, лишив наших летчиков шансов на спасение.

Погибших в результате крушения самолета Ил-20 на коллегии Министерства обороны почтили минутой молчания. Сергей Шойгу еще раз подчеркнул: действия Израиля не останутся безнаказанными. "Сегодня мы уведомили израильских коллег, в частности, я уведомил министра обороны Израиля о том, что мы не оставим без ответа подобные действия, подобные шаги, — констатировал министр обороны. — Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские систему ПВО действовать не будут, был нанесен удар".

Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 осуществлял мониторинг провинции Идлиб. Удаленно вычислял цеха террористов, в которых собирают дроны и запускают для атак на авиабазу Хмеймим и другие объекты. Работа закончилась, Ил-20 развернулся над морем и пошел на посадку. Но попал под удар сирийских ПВО в результате преднамеренных действий Израиля.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии, — говорит официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. — В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200. Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 километров. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию. О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По "горячей линии" уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону".

Все эти события в Сирии разворачивались накануне вечером, в промежутке с 10 до 11 часов по московскому времени. По данным Минобороны, четыре F-16 Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми бомбами по объектам вблизи города Латакия по неким научно-исследовательским центрам. В это время российский самолет пропал с радаров. На цели израильские истребители-бомбардировщики заходили со стороны Средиземного моря. Прятались на малой высоте. Понимая, что создают опасную ситуацию для всех, кто в небе и в море в этом районе. И, судя по всему, визуально наблюдая Ил-20 ВКС России.

"Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные, — заявил Игорь Конашенков. — В результате безответственных действий израильских военных погибли 15 российских военнослужащих".

Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой военного ведомства Израиля заявил, что вина этой страны очевидна. "Вина за сбитый в Сирии российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне, — подчеркнул министр. — Минобороны России по различным каналам взаимодействия неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по сирийской территории, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих. Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства".

В связи с инцидентом израильского посла в России вызвали в Министерство иностранных дел. В здание на Смоленской площади приехала временная поверенная по делам Израиля в Москве Керен Коэн-Гат. На вопросы журналистов на выходе она не ответила. Свою вину в крушении российского самолета Израиль не признает. Перекладывает ответственность на Сирию, Иран и движение "Хезболла" (запрещено в РФ), по объектам которых F-16 и наносили удары. В то же время Израиль сообщил, что скорбит о погибших летчиках и готов передать Москве всю информацию, необходимую для расследования инцидента.

Место крушения сбитого российского Ил-20 установлено. Об этом заявили в Министерстве обороны. Некоторые тела погибших членов экипажа, личные вещи и часть обломков самолета уже подняли на корабли Военно-морского флота России. Поисковая операция у берегов сирийской Латакии продолжается.