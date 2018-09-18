Президент напутствовал новых глав регионов

Прошедшие региональные выборы показали, с чем граждане согласны, с чем не согласны, чего от власти ожидают. Об этом Владимир Путин заявил в Кремле на встрече с избранными руководителями регионов. И посоветовал при формировании команд не обращать внимания на партийную принадлежность претендентов.

В этом зале в Кремле почти все они впервые в новом статусе — уже без приставки "временно исполняющий обязанности". Победившие на выборах руководители 21 российского региона. 18 — избраны прямым голосованием, трое — утверждены местным парламентом. Теперь, подчеркивает Путин, время оправдывать ожидания.

"Цели, которые стоят перед нами, в полном смысле слова общенациональные и единые для всех политических сил, которые готовы и хотят трудиться на благо нашей страны, на благо России, — отметил президент России. — Это увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан. А, чтобы достичь этих больших целей, нужно сделать так, чтобы у конкретного человека были и интересная работа, и достаток. Чтобы в крупных городах, в малых городах, на селе были комфортные условия для жизни. Все эти вопросы решаются, что называется, в конкретной работе, как у нас говорят часто, на земле".

Среди тех, кто за столом с президентом, — и руководители с большим опытом (главе Дагестана Владимиру Васильеву или Александру Уссу, что теперь у руля Красноярского края, — за 60), и совсем молодые (Дмитрию Артюхов — теперь он руководит Ямало-Ненецким округом — всего 30). Но все они — успешные управленцы. "Вклад губернаторов в достижение общенациональных целей является решающим, — отмечает Владимир Путин. — И тот, кто действительно работает, добивается результата, всегда может рассчитывать на поддержку. Граждане не просто сделали выбор в пользу того или иного кандидата, в пользу той или иной партии, они показали, с чем они согласны, с чем не согласны, чего от власти ожидают. Ваша задача — услышать эти сигналы, понять и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов. Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения. Привлекать их к решению общих задач".

Новая губернаторская команда — действительно, не только единороссы. В Орловской области — губернатор, например, от КПРФ, а в Омской — из "Справедливой России". Главное, чтобы работали и набирали свои команды по понятным принципам. "Следует создать работающие социальные лифты с использованием механизмов конкурса лидера России, — убежден глава государства. — Он уже у нас этот механизм работает. Я прошу вас его поддержать. Тем более что прошедшие выборы вновь показали, граждане поддерживают тенденции на обновление. И ваши команды должны формироваться, прежде всего, на основах общих ценности и целей, а не политических взглядов или каких-то партийный преференций или партийных принадлежностей. Чтобы вашими соратниками, помощниками были люди профессиональные, энергичные, честные, способные эффективно работать над задачами развития региона".

Еще перед выборами Путин встречался с каждым. И о ситуации в их регионах знает не понаслышке. Президент напоминает: люди ждут, когда будут завершены задуманные проекты. И просит, в первую очередь, серьезно относиться к повышение качества жизни в регионах — это будет главным критерием оценки работы новых руководителей.

Результаты губернаторских выборов в тех регионах, чьи новые руководители сегодня в Кремле, — это определенно и свидетельство поддержки той кадровой политики, что проводит центр. Именно Путин ведь в свое время сделал ставку на омоложение губернаторского корпуса, и речь не только и не столько о возрасте. О новых лицах в региональной политике. И эта ставка явно оправдалась.