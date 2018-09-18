Тема:

Единый день голосования - 2018 3 часа назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
18 сентября 201821:30 Александр Балицкий

Президент напутствовал новых глав регионов

Прошедшие региональные выборы показали, с чем граждане согласны, с чем не согласны, чего от власти ожидают. Об этом Владимир Путин заявил в Кремле на встрече с избранными руководителями регионов. И посоветовал при формировании команд не обращать внимания на партийную принадлежность претендентов.

В этом зале в Кремле почти все они впервые в новом статусе — уже без приставки "временно исполняющий обязанности". Победившие на выборах руководители 21 российского региона. 18 — избраны прямым голосованием, трое — утверждены местным парламентом. Теперь, подчеркивает Путин, время оправдывать ожидания.

"Цели, которые стоят перед нами, в полном смысле слова общенациональные и единые для всех политических сил, которые готовы и хотят трудиться на благо нашей страны, на благо России, — отметил президент России. — Это увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан. А, чтобы достичь этих больших целей, нужно сделать так, чтобы у конкретного человека были и интересная работа, и достаток. Чтобы в крупных городах, в малых городах, на селе были комфортные условия для жизни. Все эти вопросы решаются, что называется, в конкретной работе, как у нас говорят часто, на земле".

Среди тех, кто за столом с президентом, — и руководители с большим опытом (главе Дагестана Владимиру Васильеву или Александру Уссу, что теперь у руля Красноярского края, — за 60), и совсем молодые (Дмитрию Артюхов — теперь он руководит Ямало-Ненецким округом — всего 30). Но все они — успешные управленцы. "Вклад губернаторов в достижение общенациональных целей является решающим, — отмечает Владимир Путин. — И тот, кто действительно работает, добивается результата, всегда может рассчитывать на поддержку. Граждане не просто сделали выбор в пользу того или иного кандидата, в пользу той или иной партии, они показали, с чем они согласны, с чем не согласны, чего от власти ожидают. Ваша задача — услышать эти сигналы, понять и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов. Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения. Привлекать их к решению общих задач".

Новая губернаторская команда — действительно, не только единороссы. В Орловской области — губернатор, например, от КПРФ, а в Омской — из "Справедливой России". Главное, чтобы работали и набирали свои команды по понятным принципам. "Следует создать работающие социальные лифты с использованием механизмов конкурса лидера России, — убежден глава государства. — Он уже у нас этот механизм работает. Я прошу вас его поддержать. Тем более что прошедшие выборы вновь показали, граждане поддерживают тенденции на обновление. И ваши команды должны формироваться, прежде всего, на основах общих ценности и целей, а не политических взглядов или каких-то партийный преференций или партийных принадлежностей. Чтобы вашими соратниками, помощниками были люди профессиональные, энергичные, честные, способные эффективно работать над задачами развития региона".

Еще перед выборами Путин встречался с каждым. И о ситуации в их регионах знает не понаслышке. Президент напоминает: люди ждут, когда будут завершены задуманные проекты. И просит, в первую очередь, серьезно относиться к повышение качества жизни в регионах — это будет главным критерием оценки работы новых руководителей.

Результаты губернаторских выборов в тех регионах, чьи новые руководители сегодня в Кремле, — это определенно и свидетельство поддержки той кадровой политики, что проводит центр. Именно Путин ведь в свое время сделал ставку на омоложение губернаторского корпуса, и речь не только и не столько о возрасте. О новых лицах в региональной политике. И эта ставка явно оправдалась.

Ранее по теме

Сейчас

22:31

Космонавты посмотрят на дырку в "Союзе" снаружи

21:27

Столкновение автобусов на платной трассе "Дон": трое погибших, десятки пострадавших

21:07

Трамп хочет разместить военную базу в Польше

19:49

Путин обвинил Израиль в несоблюдении совместных договоренностей

19:32

Конструкции отеля Ritz в Мадриде обрушились на людей

18:28

США поддержат договоренности России и Турции о демилитаризованной зоне в Идлибе

18:22

Путин поговорил по телефону с Нетаньяху

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Движение по трассе "Дон" после ДТП с автобусами восстановлено

Движение по трассе "Дон" после ДТП с автобусами восстановлено

1 час назад
Путин обвинил Израиль в несоблюдении совместных договоренностей

Путин обвинил Израиль в несоблюдении совместных договоренностей

4 часа назад
В США противодействуют планам Трампа создать новую ядерную ракету

В США противодействуют планам Трампа создать новую ядерную ракету

31 минута назад
Под крылом самолета: военный эксперт - о хитростях израильских пилотов

Под крылом самолета: военный эксперт - о хитростях израильских пилотов

1 час назад
587
Противостояние США и КНР: второй раунд

Противостояние США и КНР: второй раунд

41 минута назад
Минобороны РФ обещает наказать Израиль за гибель летчиков в Сирии

Минобороны РФ обещает наказать Израиль за гибель летчиков в Сирии

4 часа назад
10 мировых валют, которые больше всего обвалились к доллару с начала года

10 мировых валют, которые больше всего обвалились к доллару с начала года

14 часов назад
Нужна помощь: Вову Кыштымова спасет срочная реконструкция черепа

Нужна помощь: Вову Кыштымова спасет срочная реконструкция черепа

17.09.2018 08:30
В Москве взорвался автомобиль племянника Хачатуряна, которого убили дочери

В Москве взорвался автомобиль племянника Хачатуряна, которого убили дочери

7 часов назад
Космонавты посмотрят на дырку в "Союзе" снаружи

Космонавты посмотрят на дырку в "Союзе" снаружи

2 часа назад
На всех гаишников не хватит? Нелегальные таксисты у метро - это сила

На всех гаишников не хватит? Нелегальные таксисты у метро - это сила

10 часов назад
Полиция Уилтшира: новое отравление в Солсбери не связано с "делом Скрипалей"

Полиция Уилтшира: новое отравление в Солсбери не связано с "делом Скрипалей"

3 часа назад
"Круг света" вновь озарит Москву

"Круг света" вновь озарит Москву

13 часов назад
Послам Нидерландов и Швейцарии заявлен протест в связи со шпионской истерией

Послам Нидерландов и Швейцарии заявлен протест в связи со шпионской истерией

2 часа назад
Западные СМИ сделали из Джеффа Монсона депутата-оппозиционера

Западные СМИ сделали из Джеффа Монсона депутата-оппозиционера

2 часа назад
Президент напутствовал новых глав регионов

Президент напутствовал новых глав регионов

3 часа назад
Трамп хочет разместить военную базу в Польше

Трамп хочет разместить военную базу в Польше

3 часа назад
Чай, атом, газ и перевод: Путин и Орбан определили новые горизонты дружбы России и Венгрии

Чай, атом, газ и перевод: Путин и Орбан определили новые горизонты дружбы России и Венгрии

4 часа назад
Веган-отец довел малолетнего сына до желтухи и дистрофии

Веган-отец довел малолетнего сына до желтухи и дистрофии

4 часа назад
Баста опроверг информацию об инциденте с наркотиками

Баста опроверг информацию об инциденте с наркотиками

5 часов назад
Конструкции отеля Ritz в Мадриде обрушились на людей

Конструкции отеля Ritz в Мадриде обрушились на людей

5 часов назад
СМИ: Amazon выпустит "умную" микроволновку с голосовым помощником

СМИ: Amazon выпустит "умную" микроволновку с голосовым помощником

6 часов назад
Сергей Собянин официально стал мэром Москвы

Сергей Собянин официально стал мэром Москвы

6 часов назад
Психологи выделили четыре новых типа личности

Психологи выделили четыре новых типа личности

7 часов назад
Названы автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег при перепродаже

Названы автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег при перепродаже

7 часов назад
Аплодирующий тремя пальцами Антонио Бандерас стал мемом

Аплодирующий тремя пальцами Антонио Бандерас стал мемом

7 часов назад
У фигуриста Ягудина нашли дефект, с которым нельзя ходить, не то что кататься

У фигуриста Ягудина нашли дефект, с которым нельзя ходить, не то что кататься

9 часов назад
Вести.net: Samsung снова в центре "зажигательного" скандала

Вести.net: Samsung снова в центре "зажигательного" скандала

10 часов назад
Мифы о метаболизме, которые мешают похудеть

Мифы о метаболизме, которые мешают похудеть

10 часов назад
Что такое селективная парфюмерия

Что такое селективная парфюмерия

10 часов назад
В Казани на 92-летнего фронтовика натравили коллекторов с паяльником

В Казани на 92-летнего фронтовика натравили коллекторов с паяльником

11 часов назад
Церемония вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы

Церемония вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы

12 часов назад
997
Кто вы из героев советских мультфильмов?

Кто вы из героев советских мультфильмов?

12 часов назад
Как обеспечить жильем студента: полезные советы

Как обеспечить жильем студента: полезные советы

12 часов назад
Audi представила свой первый электрокроссовер (у него камеры вместо зеркал)

Audi представила свой первый электрокроссовер (у него камеры вместо зеркал)

12 часов назад
В Италии открыли отель для кошек с шеф-поваром и развлечениями

В Италии открыли отель для кошек с шеф-поваром и развлечениями

12 часов назад
Бактерии кишечника вырабатывают электричество

Бактерии кишечника вырабатывают электричество

14 часов назад
В Приморье выехала спецкомиссия ЦИК

В Приморье выехала спецкомиссия ЦИК

14 часов назад
Под старым театром нашли "горшочек с золотом" на миллион евро

Под старым театром нашли "горшочек с золотом" на миллион евро

14 часов назад
"Игра престолов" получила "Эмми" как лучший драматический сериал

"Игра престолов" получила "Эмми" как лучший драматический сериал

15 часов назад
"Белые каски" провели генеральную репетицию постановочной химатаки в Идлибе

"Белые каски" провели генеральную репетицию постановочной химатаки в Идлибе

19 часов назад