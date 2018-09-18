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18 сентября 201821:02 Елена Ерофеева

Веган-отец довел малолетнего сына до желтухи и дистрофии

Выкрал ребенка у матери и почти год держал на скудной диете без мяса, молока и яиц. Такой жестокий эксперимент над четырехлетним Родионом Голубковым из подмосковных Мытищ поставил родной отец, который увлекся философией веганов. Когда мальчика, наконец, нашла мать, у него уже развилась желтуха и дистрофия.

Они уехали за тысячи километров от Москвы, чтобы Родион мог спокойно есть сливочное мороженое. А еще мясо и молоко. Почти год, что мальчик жил с отцом, его держали на жесткой вегетарианской диете.

"Я увидела, что он желтого цвета, когда обняла, поняла, что это — половина Родиона осталась", — ужасается Наталья Голубкова, его мать.

Тогда он весил 13 кг, сейчас он весит 15 кг. Он сам рассматривает свои ладошки и говорит: "Мама, уже не желтые".

У Родиона началась каротиновая желтуха, нарушения в работе печени, почек. Наталья — сама детский врач, о последствиях такой недетской диеты, конечно, знала. Но бывший муж прятал от нее ребенка. И только отправлял угрожающие сообщения.

Из переписки отца Родиона с его матерью: "Он должен быть до 5 лет вегетарианцем. И еда 40% на 60%. Мне неинтересно воспитывать планктон, он им станет в противном случае".

Между супругами теперь — война. Здравый смысл матери против странных взглядов отца. Роберт увлекается инопланетными цивилизациями, рептилоидами. На контакт с живыми людьми идет тяжело.

"Я со СМИ не хочу общаться и давать какие-либо комментарии. Я не вижу ничего сложного. Ситуация решается в рамках правового поля", — заявил Роберт Голубков, отец Родиона.

Как постепенно угасал трехлетний малыш, могли бы заметить врачи. Но в поликлинику его не водили. У медиков — позиция жесткая: категорически нельзя лишать детей белковой пищи. Это может привести к тяжелым последствиям. Ребенок начинает часто болеть, у него развивается дистрофия.

"Если ограничивать блюда из мяса, то значительно снижается содержание белка в рационе. Могут быть различные тяжелые заболевания: рахит, железо-дефицитная анемия", — пояснила Антонина Стародубова, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУ "Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи".

Мария Чикановская из обычного мясоеда сначала ушла в строгое веганство, потом в сыроедство. Она прочитала об этом в книге по маркетингу.

"Все знаменитости, миллиардеры — они вегетарианцы. Мясо затуманивает наше сознание. Меня зацепила эта фраза, — признается она.

Но, похоже, книга эта еще больше затуманила ее сознание. Она не бросила эксперименты над собой, даже когда узнала о беременности. Новорожденный сын прожил всего сутки. И умер — от катастрофичной дистрофии.

Чтобы восполнить суточную норму белка, человек должен съесть полкило отварной говядины или столько же нежирной рыбы. Но вегетарианцам такое меню не подходит. Они условно могут заменить белок растительным, который содержится в овощах. Для этого нужно съесть почти 6 килограммов капусты. Даже при всем разнообразии меню: капуста соленая, тушеная, салат — три вилка вряд ли кто-то осилит.

Быть вегетарианцем — сегодня модно. Это целая индустрия — от ресторанов и магазинов до детских садов. Мы нашли такое дошкольное учреждение в подмосковном Домодедове.

"На обед я люблю суп с гречкой, щи из щавеля и тыквенный суп", — говорит ребенок.

Это частный детский сад, расположившийся в одном из коттеджей. На балансе отдела образования не стоит, всем заправляют условная управляющая, повар и медсестра. Они составляют меню для детей.

"Кабачки тертые, лук, мука, соль — все. Сейчас мы будем их жарить".

Сегодня на ужин — овощные оладьи, на обед обычно варят овощные супы. Это не для всех. Так питаются дети из семей вегетарианцев — родители настаивают".

"Если меню вегетарианское — мы исключаем рыбу, мясо, яйца, масло сливочное. Если родители настаивают — это их пожелания", — рассказала Лариса Лехоткина, повар детского сада.

В городских детских садах такого, конечно, нет. Там жестко придерживаются разработанных институтом питания стандартов. А философию оставляют на откуп родителям.

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