Столкновение автобусов под Воронежем: число жертв растет

По последним данным МЧС РФ, в результате серьезной аварии на трассе "Дон" в Воронежской области погибли пять человек, еще десятки пострадали.

Как ранее в эфире телеканала "Россия 24" сообщил старший офицер управления организации информирования населения Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Рустам Рассаев, к ликвидации последствий происшествия привлечены более 60 человек и 20 единиц техники".

РИА Новости уточняет, что в момент аварии один из автобусов стоял на обочине, а второй в него въехал. Столкновение произошло на 525-м километре трассы "Дон", возле поворота на Новую Усмань, в 20 часов 35 минут.

На место происшествия для деблокирования людей и ликвидации последствий ДТП выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие службы экстренного реагирования. Обстоятельства аварии выясняются.