США требуют у китайских СМИ зарегистрироваться иноагентами

Министерство юстиции США потребовало от китайского новостного агентства Синьхуа и телеканала CGTN зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

Это решение, как пишет американская пресса, совпало с "наращиванием усилий чиновников США по противодействию операциям по усилению влияния иностранных государств и ужесточением их позиции по ряду политических мер Китая".

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин, если Китай продолжит предпринимать ответные меры. Китайцы обещают предпринять ответные меры, сообщает РИА Новости.

Ранее в США в список иноагентов был внесен телеканал RT America.