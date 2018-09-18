"Локомотив" стартовал в Лиге чемпионов с крупного поражения от "Галатасарая"

В Стамбуле московский "Локомотив" встречался в рамках первого тура Лиги чемпионов с турецким "Галатасараем". Хозяева поля трижды огорчили "железнодорожников", добившись итоговой победы со счетом 3:0 в свою пользу.

Турецкие футболисты сумели отличиться уже на 9-й минуте первого тайма. Гарри Родригес пробил из-за пределов штрафной, однако вратарь "Локомотива" Гильерме не успел как следует сложиться и отбил мяч в сетку собственных ворот.

После пропущенного гола "железнодорожники" стали больше гостить на чужой половине поля. Команда Юрия Семина создала несколько опасных моментов, однако отличиться так и не смогла.

Во втором тайме хозяева поля еще раз пробили Гильерме. Со штрафного удара преимущество "Галатасарая" удвоил Эрен Дердийок. Произошло это на 67-й минуте матча. А уже в добавленное время Инан Селчук с пенальти установил окончательный счет в матче — 3:0 в пользу турецкого клуба.