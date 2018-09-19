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19 сентября 201807:59

Популяция дальневосточного леопарда увеличивается

Количество снимков дальневосточного леопарда фотоловушками, расположенными на территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае, выросло на 20%.

Увеличение количества снимков ученые объясняют отчасти новыми ловушками и ростом популяции леопардов.

Однако специалисты отмечают, что количество полученных фотографий (7796 за прошедшие полгода) не является прямым показателем численности животных. Информацию будут еще долго обрабатывать вплоть до идентификации каждого леопарда и его котят.

Итоги масштабной работы будут подведены в середине весны следующего года.

Дальневосточный леопард обитает только на востоке Приморья и приграничных районах Китая. По последним данным, на территории "Земли леопарда" было зафиксировано 84 взрослых пятнистых хищника, сообщает ТАСС.

 

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