Количество жертв урагана "Флоренс" в США превысило 30 человек

Жертвами урагана "Флоренс" в США стали уже 34 человека, 26 из них погибли в Северной Каролине, на которую пришелся самый мощный удар.

"Флоренс" бушует на восточном побережье Штатов с прошлой недели. Около миллиона человек всё ещё остаются без электричества, тысячи американцев не могут вернуться домой из-за наводнений и торнадо. На помощь пострадавшим приходят волонтёры. В пункты временного размещения они доставляют еду, одежду, медикаменты, сообщает "Россия 24".

"Флоренс", ранее являвшийся ураганом, а затем — штормом, к настоящему времени ослаб и классифицируется как пост-тропический циклон. Максимальная скорость ветра в его пределах составляет менее 11 м/с.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября.