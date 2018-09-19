Ксения Собчак ждет второго ребенка

Во второй раз готовится стать мамой 36-летняя телеведущая Ксения Собчак. Положение, в котором она находится, стало уже заметно окружающим. Ксения лично начнет отбор своего помощника на телешоу "Собчак слезам не верит" канала "Муз-ТВ".

"Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний", — отметил в беседе с Super.ru представитель телеведущей Кирилл Суханов.

Ксения Собчак замужем за актером Максимом Виторганом. Вместе они воспитывают сына Платона. В ноябре 2018 года ему исполнится два года. Рождение первенца, призналась Ксения Собчак, научило ее лучше понимать других детей.

В конце июня о второй беременности Ксении Собчак рассказала жена рэпера Dino MC дизайнер Мишаня Мишина.