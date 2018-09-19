Теннисистка Евгения Родина вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

В столице Южной Кореи Сеуле продолжается турнир Женской теннисной ассоциации, призовой фонд которого составляет почти 250 тысяч долларов. Россиянка Евгения Родина пробилась в четвертьфинал соревнований.

В матче второго раунда россиянка нанесла поражение восьмой ракетке турнира бельгийке Кирстен Флипкенс. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:5​​​ в пользу Родиной, соперница которой по четвертьфиналу определится позднее.

Другая российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла повторить достижение соотечественницы, уступив во втором круге со счетом 2:6, 2:6 третьей ракетке турнира гречанке Марии Саккари​​​.