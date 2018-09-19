Глушаков и Ещенко не полетели со "Спартаком" на матч с "Рапидом"

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера включил 21 игрока в состав делегации на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против австрийского "Рапида". В него не вошли полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко.

Напомним, ранее футболисты были отстранены Каррерой от тренировочного процесса с основной командой. Скандал разгорелся после того, как известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров записал видео, где читает стихотворение с жесткой критикой в адрес Карреры. СМИ сообщили, что футболисты поставили лайки под этим постом. Однако позже Глушаков опроверг эту информацию и заявил, что у него нет конфликта с тренером.

Матч между "Рапидом" и "Спартаком" пройдет в четверг, 20 сентября, в Вене.