"Винни-Пух и Балу вам сказкой покажутся": дебошир устроил шоу на борту самолета "Аэрофлота"

Президента Владимира Путина, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, а также Винни-Пуха и Балу привлек в качестве доказательства серьезности своих намерений буйный пассажир рейса Москва — Владивосток, которого скрутили после криков "Аллах акбар!", сообщает Newsbox24.tv. Очевидцы сняли на видео импровизацию дебошира, из-за которого самолет "Аэрофлота" едва не посадили в Нижневартовске.

Все началось через несколько минут после взлета с перепалки с соседом, в ходе которого мужчина так разошелся, что дело едва не обернулось дракой. Его силой оттащили в сторону, но тут он начал угрожать бортпроводникам, обещая привлечь вхожих в высокие кабинеты знакомых.

Политическую повестку сменили обещания взорвать самолет и выкрики "Аллах акбар!", после чего хулигана скрутили и пристегнули к креслу, а командир воздушного судна уже начал подумывать о посадке в Нижневартовске, чтобы высадить назойливого пассажира. Тем не менее самолет отправился по запланированному маршруту.

"Реки крови польются. Винни-Пух, Трифон, Балу вам сказкой покажутся, братья мои", — уверял скованный мужчина.

В аэропорту Владивостока его уже ждали сотрудники транспортной полиции, теперь буяну грозит серьезный штраф.

