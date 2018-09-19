Папа Римский назвал секс "даром божьим" и призвал не поддаваться слоганам СМИ

Папа Римский Франциск, отвечая на аудиенции на вопросы молодежи католических приходов Франции, назвал сексуальность и секс не табу, а "даром божьим".

Понтифик объяснил, что "у этого дара две цели — любовь и рождение новой жизни", когда между мужчиной и женщиной "страстная любовь". Такая любовь, по словам Папы Римского, и "дает вечную жизнь".

При этом он напомнил, что Бог создавал мужчину и женщину по собственному подобию и призвал различать "сексуальность от бога" от той, что "оторвана от любви и используется для развлечения".

"Многие зарабатывают на индустрии секса, на порнографии, например. Поэтому свою сексуальность нужно беречь", — цитирует ТАСС слова понтифика, которые приводит служба печати Святого престола.

Папа Франциск также рассказал молодежи, как встречался на площади Святого Петра с пожилыми парами, которые прожили вместе по 60 лет, и назвал "настоящей сексуальностью" ту, которая происходит от глубокой любви.

Кроме того, общаясь с молодыми верующими в Палермо (Сицилия), понтифик призвал их каждое утро "просыпаться с молодым, полным надежды сердцем" и "никогда не уступать фатализму и пессимизму".

"Нужно выбрать культуру и свободу детей Божьих и не поддаваться слоганам, которые через СМИ обращаются, скорее, "к желудку, а не к разуму и сердцу", — приводит слова Папы Римского новостной сайт Ватикана.