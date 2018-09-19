Отравившаяся в ресторане Солсбери модель считает, что стала "мишенью Путина"

После того, как из ресторана в Солсбери были госпитализированы с отравлением 30-летняя модель Анна Шапиро и ее супруг – 42-летний Алекс Кинг, СМИ Британии обратили активное внимание на эту историю.

Так, газета The Sun выяснила, что Анна родилась в Нижнем Новгороде в 1988 году, еще во времена СССР.

Ее отец был генералом, играл в военном оркестре. Сама она еще 12 лет назад получила израильский паспорт, а затем приехала в Великобританию на учебу.

Здесь она недавно вышла замуж за Алекса Кинга, вместе с которым и была в ресторане. Известно, что пара заказывала пиццу, морского окуня, овощи и белое вино.

Сама модель уже делает громкие заявления в британской прессе. Она считает, что "стала мишенью Путина, как и Скрипали", поскольку является активным критиком Кремля.

"Они хотят моей смерти, поскольку я противостою Путину и отвернулась от своей страны. Россия способна на все", — заявила Шапиро британским СМИ.

Местная полиция, однако, ничего подозрительного в отравлении пары не нашла, передает "Россия 24". Там считают, что супруги, вероятно, отравились стрихнином, который плохо смыли после того, как травили в ресторане крыс.