Несколько человек пострадали в столкновениях с правоохранителями в Кабардино-Балкарии

Вторые сутки продолжается противостояние на национальной почве в небольшом селе Кёнделен в Кабардино-Балкарии, где в стычках между кабардинцами и балкарцами, а также с бойцами пострадали несколько человек, в том числе и правоохранители.

Застарелый конфликт, как первоначально сообщалось, вспыхнул с новой силой после того, как жители села — балкарцы — отказались пропустить группу из 30 всадников-кабардинцев, планировавших восхождение на вершину горы Канжаль в честь 310-летия победы над крымским ханом Каплан-Гиреем (битва получила название Канжальской). Однако глава администрации села Марат Атмурзаев отметил, что никто в Кёнделене и не думал мешать восхождению, более того, всадников планировали встретить как долгожданных гостей.

"Но конники почему-то решили, что им здесь будут чинить препятствия, и пошли в горы другим маршрутом.18 сентября мы собрались в здании администрации, обсуждали, чтобы встретить конников, как братьев, когда они пойдут обратно, вместе с ними спуститься в Баксан и принять участие в праздничных мероприятиях. Когда мы все это обсуждали, нам сообщили, что в селение вошла большая людей с криками, с флагами. Они прошли до конца села, где их остановили и объяснили им, что так нельзя делать. Многие поняли. Те, кто понял, извинились", — рассказал он.

Очевидно, земляки обогнувших село наездников сочли, что тех выставили за порог, и отправились восстанавливать справедливость, после чего межэтническая ссора начала стремительно набирать обороты. В Кёнделен прибыли наряды полиции и Росгвардии, чиновники пытались всячески успокоить людей, но в толпе все чаще вспыхивали драки, отмечает "Регион Online".

В среду противостояние продолжилось, причем досталось на сей раз и правоохранителям — в бойцов ОМОНа полетели камни и дымовые шашки. На кадрах видно лежащего на земле стража порядка из оцепления, которому оказывают первую помощь. В селе и окрестных районах противники начали бить стекла автомобилей с "чужими" номерами.

К расследованию конфликта подключился Следственный комитет, представители которого выехали на место.

Итогом произошедшей в 1708 году Канжальской битвы стало освобождение кабардинцев от выплаты дани крымскому хану.