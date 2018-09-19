Новости Спорт

Все видео этой рубрики
19 сентября 201817:35

Футболист "Спартака" Глушаков разводится с женой после 10 лет совместной жизни

фото: instagram.com/Denis Glushakov

У полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова проблемы не только на футбольном поле, но и в личной жизни. В среду, 19 сентября, стало известно, что супруга игрока Дарья подала на развод. Соответствующая информация опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Иск Дарьи Глушаковой к мужу был зарегистрирован 13 сентября. В графе категория дела значится пункт "споры, связанные с воспитанием детей". Отмечается, что на 24 сентября назначена беседа.

"Причиной стали его постоянные измены, — заявила Дарья Глушакова, которую цитирует "Спорт-экспресс". — Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда я застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча "Спартака" с "Динамо". Отметим, что матч состоялся 25 августа.

Утром 19 сентября в интернете появилось компрометирующее видео, где Глушаков находится в бане с неизвестной девушкой. Судя по эмоциям оператора, им выступала сама супруга футболиста. При этом в интервью она рассказала, что не знает, как видео оказалось в интернете.

"Я не знаю, кто именно слил в интернет это видео, но, к сожалению, похождения Дениса – давно не секрет ни для кого в команде, — добавила Дарья. — У нас была счастливая семья и подрастают две замечательные дочки Лера и Саша, но, увы, Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала, любила и уважала".

Позже на сайте "Матч ТВ" появился комментарий Дениса Глушакова, который заявил, что уже давно не живет с женой. При этом раскрывать причины полузащитник и, судя по всему, бывший капитан "Спартака" отказался.

За него это сделала адвокат Марина Дубровская в интервью изданию Super.ru. Она отметила, что "в бане вместе с Глушаковым находилась его подруга детства, а не "проститутка", которой в истерике Дарья называет девушку".

"Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей, хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену. – рассказала адвокат. — Денис — хороший отец, любит своих детей".

Отметим, что Денис и Дарья поженились почти 10 лет назад – в 2009 году. В 2011-м у них родилась дочь Валерия, а в 2016-м – вторая дочь Александра.

Сейчас

22:17

Все поезда из Хельсинки в Россию задерживаются

19:18

Стрельба в Москве: преступник разыскивается

16:52

Разбился перехватчик МиГ-31. Пилоты катапультировались

16:40

Доллар вернется к 63 рублям летом-2019

16:06

Новогодние каникулы-2019 продлятся с 30 декабря по 8 января

15:34

Собянин объявил об изменениях в новом правительстве Москвы

15:26

В парке "Патриот" освящен закладной камень Главного храма Вооруженных сил

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Президент поставил оружейникам конкретную задачу

Президент поставил оружейникам конкретную задачу

2 часа назад
По справедливости: ЦИК расставил точки над "i" в приморском скандале

По справедливости: ЦИК расставил точки над "i" в приморском скандале

2 часа назад
Новое отравление в Солсбери: кто и зачем "охотился" за семьей Шапиро

Новое отравление в Солсбери: кто и зачем "охотился" за семьей Шапиро

1 час назад
Под Нижним разбился перехватчик МиГ-31. Пилоты катапультировались

Под Нижним разбился перехватчик МиГ-31. Пилоты катапультировались

6 часов назад
Все поезда из Хельсинки в Россию задерживаются

Все поезда из Хельсинки в Россию задерживаются

36 минут назад
Каррера объяснил отсутствие Глушакова и Ещенко в составе "Спартака"

Каррера объяснил отсутствие Глушакова и Ещенко в составе "Спартака"

2 часа назад
Осенние пробки: топ-10 городов мира с самыми загруженными дорогами

Осенние пробки: топ-10 городов мира с самыми загруженными дорогами

11 часов назад
Нужна помощь: Вову Кыштымова спасет срочная реконструкция черепа

Нужна помощь: Вову Кыштымова спасет срочная реконструкция черепа

17.09.2018 08:30
Бывший муж Кати Семеновой признался, что он идиот

Бывший муж Кати Семеновой признался, что он идиот

9 часов назад
Жертва тирана рассказала, как спускалась по простыням с 5 этажа с ребенком на руках

Жертва тирана рассказала, как спускалась по простыням с 5 этажа с ребенком на руках

5 часов назад
Парки Москвы в "Круге света": путешествие сквозь время и пространство

Парки Москвы в "Круге света": путешествие сквозь время и пространство

11 часов назад
"Гаврош" старается сделать мир лучше

"Гаврош" старается сделать мир лучше

14 часов назад
Венгрию обвинили в тайной выдаче паспортов украинцам

Венгрию обвинили в тайной выдаче паспортов украинцам

1 час назад
Неизвестный открыл стрельбу в одном из офисных зданий Мидлтона

Неизвестный открыл стрельбу в одном из офисных зданий Мидлтона

1 час назад
Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на "Богему"

Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на "Богему"

1 час назад
В США решили припомнить Илону Маску все

В США решили припомнить Илону Маску все

2 часа назад
Лидеры двух Корей посетят священную гору Пэктусан

Лидеры двух Корей посетят священную гору Пэктусан

2 часа назад
В России назвали регионы, где продают больше всего б/у автомобилей

В России назвали регионы, где продают больше всего б/у автомобилей

3 часа назад
Стрельба в Москве: преступник разыскивается

Стрельба в Москве: преступник разыскивается

3 часа назад
Порошенко: выводы об украинской ракете, сбившей "Боинг", - фейк

Порошенко: выводы об украинской ракете, сбившей "Боинг", - фейк

3 часа назад
"Дырявый" "Союз" допустили к продолжению полета

"Дырявый" "Союз" допустили к продолжению полета

4 часа назад
Без работы никто не останется: учёные рассказали, почему не надо бояться роботозамещения

Без работы никто не останется: учёные рассказали, почему не надо бояться роботозамещения

4 часа назад
Граждане Венесуэлы проклинают президента, который поел в ресторане

Граждане Венесуэлы проклинают президента, который поел в ресторане

5 часов назад
Самая дорогая столичная квартира оборудована тиром и винодельней

Самая дорогая столичная квартира оборудована тиром и винодельней

5 часов назад
Арестованы акции Павла Грудинина в Совхозе имени Ленина

Арестованы акции Павла Грудинина в Совхозе имени Ленина

5 часов назад
Раскрыта тайна смерти великого Караваджо

Раскрыта тайна смерти великого Караваджо

6 часов назад
Sony уменьшила PlayStation

Sony уменьшила PlayStation

6 часов назад
Доллар по 63: МЭР предрекает падение курса летом 2019-го

Доллар по 63: МЭР предрекает падение курса летом 2019-го

6 часов назад
Туризм, парфюмерия, фитнес: в России появится торговый знак Petroff & Вoshirov

Туризм, парфюмерия, фитнес: в России появится торговый знак Petroff & Вoshirov

6 часов назад
Патрушев нашел экологическую бомбу под Петербургом

Патрушев нашел экологическую бомбу под Петербургом

6 часов назад
В Австралии задержали хулигана, начинявшего клубнику иглами

В Австралии задержали хулигана, начинявшего клубнику иглами

6 часов назад
Новогодние каникулы-2019 продлятся с 30 декабря по 8 января

Новогодние каникулы-2019 продлятся с 30 декабря по 8 января

6 часов назад
Тренд: грилзы, скайсы, твинклзы и другие необычные украшения для зубов

Тренд: грилзы, скайсы, твинклзы и другие необычные украшения для зубов

6 часов назад
Как восстановиться после тренировки. 5 способов снять боль в мышцах

Как восстановиться после тренировки. 5 способов снять боль в мышцах

6 часов назад
Mercedes-Benz перевел автобус Citaro на электротягу

Mercedes-Benz перевел автобус Citaro на электротягу

6 часов назад
Во Львове запретили петь на русском языке

Во Львове запретили петь на русском языке

7 часов назад
Появилось видео с места смертельной аварии на Новорижском шоссе

Появилось видео с места смертельной аварии на Новорижском шоссе

7 часов назад
Собянин объявил об изменениях в новом правительстве Москвы

Собянин объявил об изменениях в новом правительстве Москвы

7 часов назад
В парке "Патриот" освящен закладной камень Главного храма Вооруженных сил

В парке "Патриот" освящен закладной камень Главного храма Вооруженных сил

7 часов назад
Антидопинговые агентства 13 стран потребовали WADA не восстанавливать РУСАДА

Антидопинговые агентства 13 стран потребовали WADA не восстанавливать РУСАДА

7 часов назад
Вести.net: Европа возьмет азартные видеоигры под контроль

Вести.net: Европа возьмет азартные видеоигры под контроль

8 часов назад
"Человек-паук" сделал отсылку к 11 сентября, но совершенно случайно

"Человек-паук" сделал отсылку к 11 сентября, но совершенно случайно

8 часов назад
Дизель VW, 6-МКПП и подушки: в Ганновере показали обновленную "ГАЗель"

Дизель VW, 6-МКПП и подушки: в Ганновере показали обновленную "ГАЗель"

8 часов назад
В Москву возвращается лето

В Москву возвращается лето

9 часов назад
Нижний Архыз: летопись новой "вселенной"

Нижний Архыз: летопись новой "вселенной"

11 часов назад
Папа Римский назвал секс "даром божьим" и призвал не поддаваться слоганам СМИ

Папа Римский назвал секс "даром божьим" и призвал не поддаваться слоганам СМИ

11 часов назад
Зрители вспомнили детство, посмотрев трейлер мультфильма про Гурвинека

Зрители вспомнили детство, посмотрев трейлер мультфильма про Гурвинека

11 часов назад
Исследователи объяснили, почему мужчины ориентируются в пространстве лучше женщин

Исследователи объяснили, почему мужчины ориентируются в пространстве лучше женщин

12 часов назад
В моду входит экстремальная мясная диета

В моду входит экстремальная мясная диета

12 часов назад
Ксения Собчак ждет второго ребенка

Ксения Собчак ждет второго ребенка

13 часов назад
Исследование: новые "айфоны" работают в LTE-сетях на 266% быстрее iPhone X

Исследование: новые "айфоны" работают в LTE-сетях на 266% быстрее iPhone X

13 часов назад
"Словил стресс": Дима Билан рассказал, что попал в ДТП из-за невнимательности

"Словил стресс": Дима Билан рассказал, что попал в ДТП из-за невнимательности

20 часов назад