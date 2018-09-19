КДК дисквалифицировал Селихова на два матча условно за оскорбительные жесты

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на заседании 19 сентября принял решение дисквалифицировать голкипера московского футбольного клуба "Спартак" Александра Селихова на два матча условно за демонстрацию с трибуны оскорбительных жестов.

Инцидент произошел во время встречи седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором "Спартак" играл против грозненского "Ахмата" и уступил со счетом 1:2. Продолжающий восстановление после травмы Селихов забрался на фанатскую трибуну красно-белых и в какой-то момент вытянул руки вверх, демонстрируя средние пальцы.

"Этот жест иной трактовке не подлежит, это оскорбительный жест", — заявил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц, которого цитирует ТАСС. Кроме того, было принято решение оштрафовать Селихова на 50 тысяч рублей.