Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на "Богему"

Центр оперного пения Галины Вишневской театрально-концертный сезон 2018-2019 открывает премьерой знаменитой оперой Пуччини "Богема". Режиссер-постановщик – Иван Поповски. Постановка, приуроченная к 160-летию композитора, пройдет 20, 24 и 27 сентября.

"Богема" считается одной из лучших опер Джакомо Пуччини. В музыке великого итальянца воплотилась трогательная романтическая история о талантливых и благородных обитателях Латинского квартала Парижа, для которых в жизни нет больших ценностей, чем искусство, свобода и любовь. Переживания главных героев – поэта Рудольфа, художника Марселя, швеи Мими и гризетки Мюзетты в полной мере раскрываются в тонком соединении лирической музыки и живых, шутливых тем. Драматизм в сюжет "Богемы" привносит любовная линия Рудольфа и Мими, чувство которых обречено на гибель.

В 2018 году весь музыкальный мир празднует 160-летие со дня рождения Пуччини. Первым среди московских театров новую постановку к юбилею композитора создал Центр оперного пения Галины Вишневской. Для работы над "Богемой" художественный руководитель Ольга Ростропович пригласила интернациональную команду: итальянского дирижера Марко Боэми и одного из ведущих современных режиссеров музыкального театра Ивана Поповски. Великолепные исторические костюмы создал художник Андрей Климов.

Дирижеры: 20 и 24 сентября – Александр Соловьев, 27 сентября — Ярослав Ткаленко.

Начало спектаклей — в 19:00, Центр оперного пения Галины Вишневской (Москва, Остоженка, 25/1).