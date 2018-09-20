БДТ привез в Казахстан два знаковых спектакля

В Алматы в рамках российской программы "Большие гастроли" проходят гастроли Большого драматического театра имени Товстоногова (Санкт-Петербург). На протяжении четырех вечеров один из старейших театров России, который в этом сезоне отметит свое 100-летие, на сцене Государственного академического русского театра драмы имени Лермонтова представит два спектакля – "Эрендира" режиссера Федора Лаврова (18 и 19 сентября) и премьеру "Эдип в Колоне" режиссера Андрея Кончаловского (20 и 21 сентября).

Спектакль "Эрендира" (18+) поставлен режиссером Федором Лавровым по новелле нобелевского лауреата Габриэля Гарсиа Маркеса и оформлен в духе мексиканских ретаблос. В нем участвуют народная артистка России Нина Усатова, Полина Толстун, Дмитрий Луговкин, Андрей Феськов и другие.

"Эдип в Колоне" (18+) — постановка Андрея Кончаловского по классической трагедии Софокла. В роли Эдипа — Николай Горшков, в роли Антигоны — Юлия Высоцкая. В спектакле участвуют заслуженный артист России Сергей Лосев, заслуженный артист России Василий Реутов, Сергей Стукалов, Виктор Княжев и другие.

Казахстанский зритель хорошо знает БДТ — в 1970-е театр дважды приезжал в республику со многими своими знаменитыми спектаклями. Нынешняя поездка станет частью программы "Большие гастроли", участником которой БДТ становится регулярно.

Показы "Эрендиры" и "Эдипа в Колоне" также представляют собой часть зарубежного направления "Больших гастролей", стартовавшего в 2015 году и состоящих из двух частей: гастроли ведущих российских театров в странах ближнего зарубежья и гастроли русских театров ближнего зарубежья в России.

Федеральная программа "Большие гастроли" существует с 2014 года по инициативе президента Владимира Путина. Благодаря ей проходят масштабные гастроли ведущих театров страны во всех 85 субъектах РФ от Дербента до Чукотки. Партнером программы является Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", благодаря которому на многие спектакли зрители могут попасть бесплатно.