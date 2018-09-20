В Калифорнии полностью локализован рекордный по площади природный пожар

Пожарным удалось полностью локализовать природный пожар на севере Калифорнии в США, признанный крупнейшим по площади в истории этого штата. Такие данные сообщают представители Федеральной службы охраны лесов США.

Пожар, названный в честь округа Мендосино, где он вспыхнул в июле текущего года, "локализован на 100 процентов", передает ТАСС. Общая площадь возгорания превысила 1,86 тысячи квадратных километров.

Как уточняется, за два месяца огонь уничтожил более 150 домов и порядка 280 построек в округах Мендосино, Лейк и Колуза. Из-за пожара были эвакуированы несколько тысяч человек. В настоящее время многие из них уже возвратились в свои дома. Во время тушения огня погиб один сотрудник пожарной службы. Причины возгорания пока не удалось установить.

До этого самым крупным в Калифорнии считался пожар, который возник в округе Вентура 4 декабря 2017 года. Он получил имя "Томас". Максимальная площадь возгорания составила 1,14 тысячи квадратных километров. "Томас" унес жизни двух человек и уничтожил более 1 тысячи домов. По оценкам властей, ущерб от пожара составил около 150 миллионов долларов.