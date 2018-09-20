Предсезонка НХЛ. Дубль Дадонова помог "Флориде" обыграть "Монреаль"

Российский нападающий "Флорида Пантерз" Евгений Дадонов стал автором дубля в предсезонной игре Национальной хоккейной лиги с "Монреаль Канадиенс". "Пантеры" одолели соперника со счетом 5:2.

Евгений Дадонов отличился в стартовом периоде, забросив две шайбы в ворота канадской команды. Они стали для россиянина первыми во время нынешней подготовки к сезону.

В составе проигравших голом отметился еще один представитель России нападающий Никита Щербак.