Лихорадка Денге свирепствует в Таиланде: почти 70 человек умерли, 60 тысяч заражены

В Таиланде свирепствует лихорадка Денге. Число заразившихся приблизилось к отметке 60 тысяч. Болезнь унесла жизни почти 70 человек.

По данным эпидемиологов, самый высокий риск подхватить лихорадку — в курортной провинции Пхукет. Ежегодно в сезон дождей (с июня по сентябрь) число заболевших достигает 10 тысяч человек в месяц.

Лихорадка Денге передается через укус комаров, напоминает телеканал "Россия 24". В начале этого года от нее погиб проживавший в Таиланде россиянин.