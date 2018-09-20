Появилось видео лобовой аварии в Ямало-Ненецком округе

В Пуровском районе на трассе Сургут-Салехард в минувшую среду, 19 сентября, лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля, Lexus и Citroen. Аварию снял на видео регистратор, установленный в машине одного из участников ДТП.

Водитель французской иномарки погиб на месте. Мужчина, сидевший за рулем японского автомобиля, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии, включая мотивы, побудившие водителя Citroen ехать по встречной полосе.