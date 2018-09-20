За увольнение перед пенсией будут штрафовать на 200 тысяч

В ходе заседания в четверг Госдума приняла во втором чтении президентский законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста, передает "Интерфакс".

Так, нарушителю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, в размере зарплаты, или другого дохода работодателя за период до 18 месяцев, или же обязательные работы на срок до 360 часов. Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей 144.

В поправках отмечается, что "под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ".

Во втором чтении в законопроект изменения не вносились. Между тем представители бизнеса и профсоюзы — против такой меры, они предложили депутатам смягчить законопроект.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил ранее, что введение уголовной ответственности за безосновательный отказ в приеме на работу или безосновательное увольнение лиц предпенсионного возраста имеет предупредительный характер.

По словам Володина, со стороны бизнес-сообщества и профессиональных союзов звучат предложения не вводить уголовную ответственность за нарушение прав работников предпенсионного возраста.

"Однако, взвесив и обсудив все, мы приняли решение, что такая ответственность должна быть", — сказал спикер Госдумы.

При этом Володин не исключает, что со временем появятся основания отказаться от этой жесткой меры.