Планета из "Стартрека" оказалась не выдумкой, а ближайшей суперземлёй у солнцеподобной звезды

Астрономы отыскали планету, на которой родился Спок, персонаж культового сериала "Звёздный путь". Вокруг похожей на Солнце звезды 40 Эридана А действительно обращается землеподобный мир (точнее, суперземля). И это ближайшая к нам суперземля у звезды солнечного класса. К тому же она лежит в зоне обитаемости.

Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society группой во главе с Бо Ма (Bo Ma) из Флоридского университета.

Звезда 40 Эридана А, она же HD 26965, расположена всего в 16 световых годах от Земли. Для сравнения: до ближайшей к Солнцу звезды четыре световых года, а размер Галактики – около ста тысяч световых лет.

Светило относится к спектральному классу K, "соседнему" с классом Солнца G. Она лишь немного прохладнее и меньше нашей родной звезды, близка к ней по возрасту и даже имеет десятилетний цикл активности (у Солнца 11 лет).

Год на открытой планете длится 42 земных дня, то есть она ближе к своему светилу, чем Земля. Однако, поскольку HD 26965 холоднее Солнца, именно такое расстояние оптимально для существования жидкой воды на поверхности. Масса небесного тела составляет 8,47 ± 0,47 земных.

Этот мир стал первой суперземлёй, открытой в рамках обзора DPS. Исследование нацелено на поиск небольших планет у примерно 150 карликов спектральных классов F, G, K и M, находящихся в пределах 150 световых лет от Солнца. Близость этих звёзд делает их достаточно яркими на земном небе. Наблюдения ведутся методом лучевых скоростей с помощью 130-сантиметрового телескопа DEFT. Работа началась в 2016 году, и её планируется закончить в 2020 году.

Как указывается в пресс-релизе исследования, именно вокруг 40 Эридана А обращается планета Вулкан из сериала "Звёздный путь", на которой родился её персонаж Спок. В этом признавались сами создатели сериала.

"Эта звезда видна невооруженным глазом, в отличие о родительских звёзд большинства известных планет, обнаруженных на сегодняшний день. Теперь любой может смотреть 40 Эридана в ясную ночь и с гордостью указывать на дом Спока", – говорит Ма.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о планете, похожей на Татуин из "Звёздных войн", и о мирах тау Кита, воспетых Владимиром Высоцким.