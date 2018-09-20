Стал известен режиссер нового фильма о Бонде

Для многострадального 25-го фильма о Джеймсе Бонде, наконец, нашли режиссера. Работать над картиной будет создатель сериала "Настоящий детектив" Кэри Фукунага. Предыдущий кандидат на режиссерское кресло Дэни Бойл покинул проект из-за конфликта с Дэниелом Крейгом, сообщает The Hollywood Reporter.

Мировую премьеру 25-й картины о Бонде пришлось сдвинуть на 14 февраля 2020 года, а съемки фильма возобновятся в марте 2019-го в Британии.

У фильма пока нет названия, известно лишь, что Бонда в нем по-прежнему сыграет Крейг, хотя тот не раз зарекался появляться на экране в амплуа суперагента.

В 2017 году Дэниел Крэйг заявил, что 25-й фильм о Джеймсе Бонде станет для него последним. Крэйг исполнил роль агента 007 в четырех картинах — "Казино Рояль" (2006), "Квант Милосердия" (2008), "Координаты Скайфолл" (2012) и "Спектр" (2015).



Кэри Фукунага обладатель премии "Эмми" за лучшую режиссуру драматического сериала за первый сезон "Настоящего детектива" (2014).