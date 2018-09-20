Тема:
Мозг человека и животных 2 часа назад
Очищение мозга от "зомби-клеток" может стать новым методом лечения слабоумия
Исследователи из клиники Майо, США, определили новую цель в борьбе с деменцией (приобретённым слабоумием) и возрастным снижением когнитивных способностей – так называемые зомби-клетки (более формально их называют стареющими). По мнению учёных, устранение подобных клеток мозга может стать новым способом профилактики или лечения болезни Альцгеймера и других типов деменции.
Напомним, что по мере старения организма клетки внутри тела изменяются. Биологический механизм под названием клеточное старение останавливает деление "повреждённых" клеток, предотвращая развитие рака и способствуя заживлению травм.
Несмотря на то, что организм регулярно очищается от стареющих клеток, с возрастом этот механизм становится всё менее эффективным, в результате чего "постаревшие" клетки накапливаются в различных органах и тканях. Даже если они уже не делятся, их присутствие сказывается на соседних клетках: появляются хронические воспаления, связанные с возрастными заболеваниями.
Не первый год учёные занимаются изучением клеток, "вышедших на пенсию". Например, специалисты исследовали, как накопление "зомби-клеток" влияет на развитие некоторых возрастных заболеваний.
В более ранней работе исследователей из клиники Майо рассказывалось о соединении, разработанном для устранения стареющих клеток из организма мышей. В результате специалисты продлили срок жизни грызунов на 35% и улучшили их здоровье без каких-либо видимых побочных эффектов.
Последняя работа была посвящена изучению роли стареющих клеток в прогрессировании нейродегенеративного заболевания. Команда экспериментировала с двумя различными методами вычищения стареющих клеток из организма мышей.
В одном случае специалисты работали с генетически модифицированными грызунами, предназначенными для имитации патологии болезни Альцгеймера за счёт производства клубков тау-белков в нейронах. В результате грызуны теряли способность учиться и запоминать новую информацию.
На некоторых мышах специалисты испытали генетический трюк – "аварийный выключатель", который разрушает клетки, как только они начинают стареть. У мутировавших животных с этим переключателем тау-белок не накапливался так быстро. Более того, эти мыши лучше могли распознавать новые запахи и объекты, чем мыши с большим количеством стареющих клеток в мозге.
"После устранения стареющих клеток учёные обнаружили, что больные животные сохранили способность формировать воспоминания, устраняли признаки воспаления, не развивали нейрофибриллярные клубки и поддерживали нормальную массу мозга", — говорит в пресс-релизе первый автор исследования Тайлер Бассиан (Tyler Bussian).
В рамках другого эксперимента на мышах учёные выяснили, что экспериментальный противоопухолевый препарат под названием навитоклакс действует как эффективный синотиликический агент. Он удаляет стареющие клетки из мозга грызунов.
Результаты исследования на мышах впервые показали, что стареющие клетки способствуют нейродегенерации. Устранение "зомби-клеток" предотвращает повреждение, что потенциально открывает новую линию атаки против Альцгеймера и других форм деменции.
Кроме того, специалисты выяснили, какие клетки превращаются в "зомби". Ими оказались микроглии и астроциты.
Пока учёные не могут назвать причину, по которой стареющие клетки вызывают подобные проблемы. В более ранних работах предполагалось, что они выделяют воспалительные химические вещества и заставляют другие близлежащие клетки впадать в полудремлющее состояние.
Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в издании Nature.
К слову, ранее учёные выяснили, что избавление мозга от "зомби-клеток" поможет также предотвратить болезнь Паркинсона.
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