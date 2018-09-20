Путин: мир и государство выиграют, если успешных женских историй будет больше

Выступая на втором Евразийском женском форуме, президент России Владимир Путин заявил, что мир и государство только выиграют, если успешных женских историй будет как можно больше, передает телеканал "Россия 24".

Президент РФ отметил, что в современном, быстро меняющемся мире женщины очень успешно проявляют себя в различных отраслях, играя знаковую роль в укреплении мира и безопасности, что для женщины естественно в решении важнейших социально-экономических и гуманитарных проблем.

"Они активно участвуют в работе Организации Объединенных Наций, возглавляют ведущие международные организации, органы исполнительной и законодательной власти в своих странах. Среди женщин много талантливых ученых, предпринимателей, политических и общественных деятелей, я здесь вижу в зале и выдающихся спортсменов", — сказал Путин.

Глава государства отметил, что мир только выиграет, если подобных женских историй успеха будет как можно больше.

"Мы сможем укрепить национальный потенциал, обеспечить устойчивое глобальное развитие, причем для всей цивилизации", — добавил он.

Президент подчеркнул, что в общих интересах решить проблему гендерного неравенства, убрать стереотипы и карьерные ограничения и, что очень важно, открыть путь для получения необходимого образования для девочек.

"Необходимо создать удобные условия для работы и ведения собственного дела, чтобы женщина чувствовала себя самостоятельно, независимо, чтобы эффективно действовали гарантии социальной и правовой защиты".

При этом Путин подчеркнул необходимость сохранения традиционных ценностей — ценности семьи и материнства.