Джорджа Оруэлла включили в список наследия ЮНЕСКО
Представители ЮНЕСКО включили в реестр документального наследия "Память" (Memory of the World) материалы личного архива британского писателя Джорджа Оруэлла, автора знаменитой антиутопии "1984", сообщает Guardian.
По слоам сотрудников ЮНЕСКО, произведения Оруэлла оказали огромное влияние на развитие человеческой мысли по всему миру, и это влияние актуально и по сей день.
"Практически ни один обзор текущих событий даже сегодня не обходится без упоминания Оруэлла и его концепций", — добавили представители учреждения.
Архив Оруэлла, который вошел в список ЮНЕСКО, состоит из дневников, журналистских и личных записей Оруэлла. Среди них есть знаменитый слоган, вошедший в "1984": "Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила".
Программа по защите всемирного документального наследия "Память мира" была учреждена в 1992 году. На сайте ЮНЕСКО опубликован полный список памятников фонда.
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