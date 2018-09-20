В Воронежской области опять столкнулись два автобуса

Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Лискинском районе Воронежской области.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность уведомили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в 14:00 на автодороге Лиски-Колыбелка, когда водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в пассажирский ПАЗ.

Все шестеро пострадавших доставлены в медицинское учреждение. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.

18 сентября около 20:20, на 525-м километре автодороги М-4 "Дон" в Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса. Volvo ехал рейсом их Москвы в Пятигорск, а Neoplan из столицы России в Черкесск.

Удар Neoplan, который на большой скорости врезался в Volvo был столь сильным, что кабину автобуса вдавило внутрь практически до передних колёс. В результате аварии погибли пять жителей Карачаево-Черкесии – трое мужчин и две женщины. 14 человек с различными травмами были доставлены в больницу, пятеро из которых после оказания медицинской помощи были отпущены.

По факту массовой смерти полицией и Следственным комитетом России были возбуждены два уголовных дела — "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух и более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть пятерых лиц.

Если водителя Neoplan признают виновным, ему грозит срок заключения до семи лет.