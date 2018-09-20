Глава ОКР Поздняков: мы выполним все договоренности с WADA

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подтвердил журналистам, что российская сторона понимает, что решение WADA по восстановлению в правах РУСАДА требует выполнения ряда условий. "Проблем не будет", — сказал глава ОКР.

Первое лицо Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди после решения, которое принял исполком его ведомства в отношении Российского антидопингового агентства, заметил, что у нашей страны как бы есть "испытательный срок" и если российская сторона нарушит сроки предоставления доступа к данным московской антидопинговой лаборатории, то санкции могут вернуться.

Поздняков отметил, что ему даже в голову не приходит мысль, что возникнут какие-то проблемы с передачей в WADA данных из Москвы: "Мы сами очень хотим, чтобы Следственный комитет РФ быстро закончил все проверки, — цитирует РИА Новости. – И мы рассчитываем на предоставление доступа к данным лаборатории".

В свою очередь, гендиректор РУСАДА Юрий Ганус отметил, что его организация практически возвращается к своей работе в полной мере: "Мы достигли такого уровня доверия, что обработка допинг-проб будет вестись в России".