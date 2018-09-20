Джумхур стал четвертьфиналистом теннисного St. Petersburg Open

Состязания мужского турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в северной столице России (призовой фонд – 1,18 млн долларов) приближаются к решающей стадии. Определяются участники 1/4 финала и очередную путевку выиграл босниец Дамир Джумхур, "посеянный" шестым.

Представитель Боснии и Герцеговины играл в 1/8 финала с опытным израильтянином Гвидо Пелья, который не в первый раз приезжает на турниры в Россию. Матч получился достаточно простым для шестой ракетки St. Petersburg Open, который на классе выиграл две партии с одинаковым счетом 6:4.