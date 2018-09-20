Обвиненная в покушении на шейха модель рассказала, как вырвалась из тюрьмы в ОАЭ

Екатерина Стецюк – модель из Иркутска, осужденная в Дубае за покушение на арабского шейха, вернулась на Родину и дала первое телевизионное интервью программе "Прямой эфир".

Девушка рассказала, что произошло в тот роковой день, как она попала в ОАЭ, что осталось за кадром, и кто из политиков помог ей вернуться в Россию.

В Дубай Екатерина отправилась по приглашению агентства, которое предложило ей "сказочные" условия в качестве "ивент-модели". Однако восточная сказка обернулась трагедией.

Девушку пытался изнасиловать местный крутой предприниматель, но получив отказ, кинулся на нее с ножом. Катя выпрыгнула из окна шестого этажа дубайской гостиницы и выжила.

Однако из больницы она угодила на три месяца в арабскую тюрьму: ее обвинили в покушении на убийство – якобы это она кинулась на насильника с ножом. При этом ее обидчик россиянки никакого наказания не понес.

Позже Стецюк с Мухаммедом подписали мировое соглашение, и ее депортировали.

Вернуться в родной Иркутск ей удалось лишь несколько месяцев спустя, и не без помощи российских политиков.

Сейчас Катя чувствует она себя неплохо, но последствия травмы все же дают о себе знать. В спине у модели теперь титановая пластина, поскольку после падения из окна рентген выявил у девушки два сломанных позвонка и один полностью раздробленный.

В студии "Прямого эфира" эксперты обсудили эту историю и высказали свой взгляд на нее.

Одни осудили девушек, которые ведутся на такие "сладкие" предложения, и призвали быть осторожнее, заключая подобные контракты.

Другие же, зная ситуацию с "моделями" в Эмиратах, предполагают, что подоплека истории Кати могла быть на самом деле несколько иной, тем более что в ОАЭ модельный бизнес, эскорт и проституция имеют весьма размытые границы.

Сама Екатерина признает, что "это была глупость, тупость", и она себя не оправдывает.

"Девушки должны быть бдительными, чтобы избежать того, что случилось со мной. Мне еще повезло. Все могло закончиться гораздо хуже", — говорит Стецюк.

Кто же она на самом деле: невинная жертва алчной матери или расчетливая гастролерша? Каким чудом ей удалось вырваться из застенков и вернуться на Родину, и собирается ли Катя продолжить карьеру модели?

Об этом – очередной выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".