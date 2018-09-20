В Норвегии экстремал чуть не погиб, неудачно прыгнув с многоэтажки

Бейсджампер из Техаса Джон Майкл приехал в норвежский город Брюне, чтобы прыгнуть с местной высотки Forum Jæren, высота которой составляет 68 метров. К сожалению, мужчина плохо подготовился к прыжку – его снесло ветром, и он ударился об землю, сообщает Latestly.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Джон Майкл прыгает с парашютом с гигантского здания, однако практически сразу у американца возникают проблемы. Он не справился с парашютом, и его отнесло в сторону. Бейсджампер жестко приземлился на асфальт, сломав себе обе ноги.

Экстремал был доставлен в больницу города Ставангер, который находится в 30 киломтеров от Брюне. Его жизни ничто не угрожает. В настоящий момент Майкл восстанавливается дома.

Впрочем, больше его на крышу высотки Forum Jæren никогда не пустят.