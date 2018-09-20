Олег Нестеров представит в Московском планетарии проект Zerolines

30 октября лидер группы "Мегаполис" Олег Нестеров представит в Московском планетарии свой экспериментальный проект Zerolines. Музыканты во главе с Нестеровым дадут за вечер сразу два концерта, которые начнутся в 19 и 21 час.

Проект интуитивной музыки Zerolines был основан Олегом Нестеровым, Максимом Леоновым и Михаилом Габолаевым в 2000 году. Вскоре к ним присоединился художник Андрей Врадий, который создал визуальный ряд проекта. Несмотря на то, что Zerolines существуют почти 19 лет, 30 октября команда выступит лишь в третий раз за всю свою историю (предыдущее выступление коллектива состоялось в 2016 году).

Участники Zerolines специально выбирают для своих выступлений особые пространства, утверждая, что их арт-проект не может существовать в традиционных для выступления рок-групп местах.

В этот раз группа выбрала своей площадкой Московский планетарий. В ходе двух октябрьских концертов на его огромном куполе будет проецироваться специально созданное для этого шоу потоковое видео, а на сцене музыканты будут играть живьем.



Нестеров со товарищи представят в планетарии программу "Zerolines 2018", а также исполнят ранее записанный материал и совсем новые композиции.

Оба концерта Zerolines cостоятся 30 октября по адресу ул. Садовая-Кудринская, дом 5, начало в 19:00 и в 21:00.