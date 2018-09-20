Лига Европы. Гол Классона принес "Краснодару" победу над "Акхисаром"

Российский "Краснодар" успешно стартовал в футбольной Лиге Европы. Краснодарский клуб в первом туре группового этапа турнира гостил в Турции, где встречался с "Акхисаром Беледиеспором". Минимальная победа со счетом 1:0 осталась за "быками".

Матч между соперниками протекал в обоюдоострой борьбе, однако в отдельных игровых моментах футболисты "Краснодара" были надежнее в обороне и острее в нападении своего оппонента, который занимает последнюю строчку в своем национальном первенстве. А на 26-й минуте шведский форвард краснодарцев Виктор Классон забил единственный гол матча, поразив ближний угол вратаря "Акхисара".

Выездной успех позволил подопечным Олега Фоменко набрать три очка и занять вторую строчку в таблице. На первом месте располагается испанская "Севилья", которая во втором поединке группы "J" разгромила бельгийский "Стандард" (5:1).

Следующую встречу в Лиге Европы "Краснодар" проведет на домашнем стадионе против севильцев. Игра состоится четвертого октября.