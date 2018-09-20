ВВС Израиля передали России данные об инциденте со сбитым Ил-20

Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин передал России информацию об инциденте у берегов Сирии, в результате которого был сбит российский самолет Ил-20. Делегация Армии обороны Израиля провела в Москве несколько встреч с командующим ВВС РФ и высокопоставленными военными чиновниками РФ.

Как уточняет РИА Новости, в ходе встреч израильская сторона также поделилась с российскими военными информацией о "попытках Ирана укрепиться в Сирии и передать стратегическое оружие "Хезболле" (запрещена в РФ).

Норкин вылетел в Москву в связи с гибелью российского Ил-20, сбитого ПВО Сирии при отражении израильского авианалета.

Трагедия произошла 17 сентября около 23:00по московскому времени. По данным Минобороны РФ, четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии и прикрываясь российским самолетом, подставили его под удар средств ПВО Сирии. Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военных.