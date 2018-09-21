Петро идет в мир

Национальная криптовалюта Венесуэлы выйдет на мировой уровень. С первого октября её начнут использовать в мировой торговле. Так заявил президент Николас Мадуро.

В августе в Венесуэле прошла денежная реформа: деноминация и привязка боливара к криптовалюте петро, обеспеченной нефтью. В стране также подняли минимальную зарплату.

Но пока Венесуэла просит ООН о помощи, в полмиллиарда долларов, сообщает телеканал "Россия 24". Всё для того, чтобы вернуть граждан, которые бежали в другие страны от экономических трудностей. Таковых сотни тысяч, а по некоторым оценкам, и более миллиона. Вернуться пока готовы 5 тысяч.