На Европу напали тропические шершни

Больше всего на атаки этих насекомых жалуются жители Франции. Нередко укусы приводят к летальному исходу. За последние три месяца в больницы обращались 180 человек. Одного из них шершни ужалили 15 раз.

Считается, что во Францию этих насекомых завезли из Китая несколько лет назад. И сейчас они уже добрались до границ Бельгии, Германии, Италии и Швейцарии, сообщает телеканал "Россия 24". Спасатели рекомендуют не уничтожать гнезда шершней самостоятельно: жало способно пройти практически сквозь любую одежду. А в случае нападения – как можно быстрее спрятаться в машине или здании, куда шершни не проникнут.