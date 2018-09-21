Конор Макгрегор подписал крупнейший контракт с UFC

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор продлили сотрудничество с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). По новому соглашению 30-летний ирландец должен будет провести восемь боев.

Детали заключенного соглашения не сообщаются, однако по словам президента организации Дэйна Уайта, сделка будет крупнейшей в истории ММА: "С Конором несложно заключить сделку, потому что мы знаем, чего он стоит", — приводит слова главы UFC Чемпионат.Com со ссылкой на ESPN US.

Первым из восьми боев для Макгрегора станет бой против действующего чемпиона организации россиянина Хабиба Нурмагомедова, который состоится шестого октября в Лас-Вегасе.