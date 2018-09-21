США давят на другие страны ради сокращения их сотрудничества с Россией

Поставка российских комплексов С-400 и самолетов Су-35 стала для Вашингтона поводом ввести так называемые вторичные санкции против Китая. В Совете Федерации это решение уже назвали "оружием недобросовестной конкуренции".

Заявить на камеры о новом витке антироссийских санкций, которые, по сути, стали и антикитайскими, никто из американских чиновников почему-то пока не решился. С прессой на условиях анонимности общался высокопоставленный сотрудник Госдепа, который пытался разъяснить почему США вводят санкции против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его руководителя Ли Шанфу. В их отношении вводятся запреты на транзакции с американскими банками, запрещается выдача виз — все это лишь на том основании, что Пекин приобрел российские системы вооружения.

"Россия поставила Китаю истребители СУ-35 и оборудование зенитно-ракетных комплексов С-400. Наши действия не направлены на то, чтобы подрывать военные возможности и боеготовность какой-либо страны, а на то, чтобы Россия понесла убытки".

Казуистика в формулировках — попытка прикрыть тот факт, что Вашингтон вмешивается в дела суверенных стран: диктует, какое оружие им закупать и как вообще выстраивать свою национальную безопасность.

То, что мишенью для санкций был выбран мощный Китай — еще и попытка запугать другие государства, в том числе союзников по Нато. Ведь Турция тоже заказала систему С-400 "Триумф". Именно на такие крупные контракты и нацелился Вашингтон. "Простая поставка запчастей или техобслуживание нас не интересует. Мы фокусируемся на гораздо более дорогостоящих контрактах, которые подразумевают поставку Россией другим странам качественно иной техники", — заявил чиновник-аноним из Госдепа.

Из-за решения Турции купить у России С-400 — Вашингтон уже отложил поставки Анкаре своих самолетов пятого поколения F-35. По-видимому, опасаясь, что встреча даже в учебном бою российской системы ПВО и широко разрекламированного американского самолета-невидимки может подорвать его репутацию и продажи. А это критично, ведь F-35 стал самым дорогим истребителем в истории — на его разработку США потратили 400 миллиардов долларов, в этом году военные попросили еще 16 миллиардов на апгрейд его компьютерных систем. С-400 может негативно повлиять и на продажи американского зенитного комплекса "Пэтриот". Российское оружие часто превосходит американские аналоги, при этом стоит гораздо дешевле. А потому санкции это еще и попытка убрать с рынка опасного конкурента.

В черный список штаты внесли также 33 должностных лица, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом. Все в рамках так называемого закона "о противодействии противникам Америки посредством санкций". В документе упоминаются Россия, Иран и Северная Корея. Но судя по последним событиям, в противники могут быть записаны любые страны, и не исключено — вчерашние американские союзники.