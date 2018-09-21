Оказалось, что в России 40% трезвенников

Численность россиян, совсем не употребляющих алкоголь, практически не изменилась по сравнению с 2017 годом, но при этом более чем вдвое увеличился удельный вес тех, кто допускает существование безвредных для организма доз алкоголя.

Как передает "Интерфакс", об этом говорят данные опроса ВЦИОМ, согласно которым 40% совсем не употребляют горячительных напитков (в 2017 году — 39%). По сравнению с 2009 годом численность не употребляющих алкоголь россиян увеличилась (9 лет назад их было 26%).

"Время от времени" к рюмке прикладываются 58% респондентов, в подавляющем большинстве они делают это не чаще нескольких раз в месяц. 40% опрошенных сообщили, что за прошедшие 12 месяцев куда реже стали выпивать.

Ежедневно употребляет алкоголь, согласно данным опроса, 1% респондентов.

При этом 39% россиян считают, что есть дозы алкоголя, которые безвредны для здоровья, в прошлом году такого мнения придерживалось лишь 15%. При этом 55% россиян считают, что безвредных доз не существует (в 2017 году их было 80%).

Те из опрошенных, кто допускает существование безопасных для организма доз, наиболее безвредным напитком считают вино (51%), водку и пиво (по 14%), домашние наливки с настойками и самогон (по 8%).