Маньяк в Карелии за сутки убил двух девушек: полицейские задержали подозреваемого

В Петрозаводске задержан подозреваемый в убийствах двух девушек, совершенных 19 и 20 сентября в течение суток. Жертвами стали 20-летняя студентка и 27-летняя офис-менеджер. Кадры с места преступления быстро разошлись в социальных сетях.

Полицейские быстро нашли предполагаемого преступника, задействовав для его поимки все силы и помощь встревоженных граждан.

Так, незадолго до поимки подозреваемого, в сети разошлась видеозапись с предполагаемым убийцей, где он бежит по улицам города и садится в такси.

Позже был найден выброшенный нож, которым совершались убийства. Затем найден и сам преступник: в интернет почти сразу были выложены кадры задержания подозреваемого в местном гаражном кооперативе. Предполагаемый убийца был в крови и пытался скрыться — полицейским пришлось стрелять в воздух.

Подозреваемым оказался 28-летний Антон И., причем 2 года назад он вышел из тюрьмы, а на свободе нигде не работал. В социальных сетях распространяется информация о том, что незадолго до совершения убийств, он порезал свою девушку, сейчас она лежит в больнице. Также, его знакомые утверждают, что жестокие наклонности у него проявились еще в школе, по их словам, в 9 классе он кидался на девочку с ножом.

В настоящее время подозреваемый содержится под стражей. О мотивах, побудивших его к совершению убийств, не сообщается.