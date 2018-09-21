Хозяин компании-подрядчика "Роскосмоса" объявлен в международный розыск

В международный розыск объявлен заочно арестованный за миллионные хищения бенефициар строительной компании "Инженерные системы" Сергей Сластихин. Сластихину предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. Решение о заочном аресте и объявлении в международный розыск принял Басманный суд Москвы, подтвердила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Арест наложен на Сергея Сластихина на два месяца. Отсчет отбывания начнется для него с момента экстрадиции в Россию или с момента его задержания на российской территории. Сластихин причастен к многомиллионным хищениям на стройках Роскосмоса, где подрядчиком выступали "Инженерные системы", поясняет "Интерфакс". Все работы компания прекратила в 2015 году. А с апреля 2017 года эта компания находится в стадии ликвидации.

Сластихин был привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам своей компании на сумму 908 миллионов рублей, в том числе больше 200 миллионов рублей, которые пытался взыскать с "Инженерных систем" ЦЭНКИ.

По предварительной информации, Сергей Сластихин бежал в Соединенные Штаты Америки.

"Инженерные системы" вели больше десятка объектов оператора российских космодромов ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ). Компании была предоставлена лицензия ФСБ России на работу со сведениями, содержащими государственную тайну.

Среди контрактов "Инженерных систем" — реконструкция и техническое перевооружение объектов аэродрома Крайний на космодроме Байконур, реконструкция и техническое перевооружение механического цеха филиала ЦЭНКИ — Конструкторского бюро транспортно-химического машиностроения (КБ ТХМ), которое среди прочего обеспечивает гарантийный надзор за системами и агрегатами, используемые на серийных объектах Ракетных войск стратегического назначения. Еще один заказ — реконструкция административных зданий ФГУП "Центр "Звездный" Роскосмоса на Бережковской набережной.

В 2017 год Счетная палата выявила в космической отрасли финансовые нарушения на сумму 1 триллион 865 миллиардов рублей. 40 процентов этих нарушений в размере 760 миллиардов рублей пришлись на Роскосмос.