Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался от редкого вирусного заболевания, от которого пока нет лекарств, сообщил Нгуен Куок Чиеу — глава центрального управления здравоохранения страны (оно отвечает за заботу о здоровье руководителей партии и государства).

Это заболевание у Чан Дай Куанга было обнаружено в июле 2017 года. За минувший год его пытались лечить и на родине, и за границей: шесть раз он ездил в Японию.

Однако усилия лучших вьетнамских и иностранных врачей оказались тщетными: болезнь прогрессировала, передает ТАСС.

Во второй половине дня 20 сентября состояние Чан Дай Куанга резко ухудшилось. Он был доставлен в военный госпиталь Ханоя, вечером президент впал Вьетнама впал в кому, а в 10:05 21 сентября скончался, не приходя в сознание.

Чан Дай Куанга руководил страной с 2016 года. Ему был 61 год.

Телеграмму с соболезнованиями генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама направил Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский президент передал слова искреннего сочувствия родным и близким покойного, правительству и всему народу Вьетнама.

Путин отметил, что неоднократно встречался с Чан Дай Куангом, политическая мудрость и дальновидность которого, а также умение вникнуть в суть сложных вопросов, вызывали искреннее уважение.