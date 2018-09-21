В московской гимназии пятиклассники сильно избили одноклассника

Полицейские проводят проверку по факту причинения побоев ученику в одной из столичных школ, передает ТАСС.

Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию поступила телефонограмма из детской городской поликлиники № 104, в которой говорилось о поступлении ученика класса 5Г школы № 1448 с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма правого глаза, ссадины шеи.

По предварительным данным, ребенка избили одноклассники на перемене. Мальчик госпитализирован в Морозовскую детскую клиническую больницу.

Школа № 1448 (Шуваловская гимназия) расположена в Западном округе Москвы на Мичуринском проспекте.