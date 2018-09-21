Дожди и холода: в выходные аномальное тепло пойдет на спад

В атмосфере над европейской частью России произойдут резкие изменения в характере погоды. На северо-западе похолодает уже в субботу, а в воскресенье умеренно холодный влажный воздух из северной Атлантики, двигаясь на восток, достигнет и центральных регионов, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве в субботу малооблачно, без осадков, тихо, температура днём +24…+26°, по области +22…+27°, в воскресенье днём к вечеру не выше +11°, по области +8…+13°, облачно, дождь, сильный ветер.

В Санкт-Петербурге облачно, пройдут дожди, местами сильные, не исключены грозы, температура в дневные часы +13…+16°.

В Архангельске в субботу около +20°, солнечно, без осадков, в воскресенье похолодает до +13…+15°, пройдут дожди. В Сыктывкаре солнечная тёплая погода продержится, температура в дневные часы +20…+23°.

В Курске в субботу солнечно и тепло, +25…+27°, в воскресенье немногим выше +10°, облачно, сильные продолжительные дожди.

В Поволжье антициклон удержит сухую солнечную теплую погоду. В Самаре, Пензе и в Ульяновске +23…+26°.

В Предуралье гребень антициклона сохранит свои позиции, здесь будет солнечно, тихо и сухо. В Ижевске, Перми и в Уфе +18…+21°, в Оренбурге +23…+26°.

На юге России осенней погода будет только на северо-западе Ростовской области, здесь пройдут небольшие дожди, и похолодает. В Ростове-на-Дону, в Волгограде и в Астрахани +26..+29°, будет солнечно и сухо. В Сочи, Анапе и Керчи прогремят локальные грозы, +25…+28°.

На Южном Урале, в антициклоне, без осадков и тепло. В Екатеринбурге и Челябинске +17…+19°.

В Центральной Сибири холодно будет только в восточных регионах. В Тюмени, в гребне антициклона солнечно, +14…+16°. В Омске +12…+14°, возможен небольшой дождь. В Кемерове, Новосибирске и Новокузнецке +7…+9, продолжительные дожди.

В Прибайкалье, в гребне антициклона, будет солнечно и умеренно тепло. В Иркутске и Улан-Удэ и в Чите +14…+17°.

На юге Дальнего Востока, в зоне влияния циклона с центром над Китаем, будет преобладать облачная, дождливая погода. В Хабаровске, во Владивостоке и Южно-Сахалинске +12…+15°.