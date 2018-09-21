Одноклассники запустили сервис локальных денежных переводов в Узбекистане

Социальная сеть Одноклассники интегрировала платежную систему Узбекистана UzCard в собственный сервис денежных переводов. Впервые российская социальная сеть дает своим пользователям в другой стране доступ к локальным переводам денег. Ранее узбекистанцы могли только получать переводы из России и Казахстана на карты Visa и MasterCard, теперь они смогут переводить деньги внутри страны между картами UzCard.

Сервис денежных переводов ОК в Узбекистане предлагает пользователям наименьшую на рынке комиссию – от 0,5% до 1% (в зависимости от банка-эмитента). Помимо этого, пользователи ОК смогут вернуть себе часть средств, взимаемых банком за денежную операцию. Например, для комиссии в 1% кешбэк составит 0,1% и будет зачислен на бонусную «Кешбэк-карту». После накопления суммы от 5000 сумов пользователь сможет переводить накопленные деньги с «Кешбэк-карты».

Услуга денежного перевода доступна вне зависимости от региона и во всех представленных версиях социальной сети (мобильная, десктоп, приложения для Android и iOS). Сервис позволяет просматривать историю переводов, сохранять номера карт и уведомляет о статусе проводимых операций. После совершения перевода отправитель получит уведомление об успешной операции в личном сообщении в ОК. Если получатель денежного перевода ранее привязывал свою банковскую карту к профилю в соцсети, то система автоматически распознает его аккаунт и также вышлет ему уведомление о зачислении средств на карту.

Денежные переводы между картами UzCard на платформе ОК — это первый шаг в развитии платежных сервисов социальной сети Одноклассники в Узбекистане. В дальнейшем ОК планируют запустить еще несколько сервисов, которые позволят узбекистанцам быстро и удобно переводить деньги и совершать платежи. С 2016 года ОК последовательно развивают финансовые сервисы внутри социальной сети для своих пользователей. После запуска денежных переводов из России в другие страны в 2017 году впервые вышли на зарубежный рынок, запустив сервис переводов в Казахстане.