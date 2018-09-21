На дне океана нашли редкого монстра с огромным ртом

Представители команды морских исследователей The Nautilus Team запечатлели на видео крайне редкого и необычного подводного жителя, который состоит практически целиком из одного рта. Глядя на опубликованные в Сети кадры, кажется, что это компьютерная графика.

На самом же деле на опубликованных ниже кадрах запечатлен редкий морской угорь, который обладает уникальным умением растворяться в пространстве. Его называют большеротом (Eurypharynx pelecanoides). В естественной среде обитания его удавалось запечатлеть немногим.

Другое название большерота – рыба-пеликан. Авторы видео говорят, что перед нами, скоре всего, угорь-подросток.

"Трудно представить, какого размера пищу могут заглотнуть взрослые особи своей огромной пастью", — отмечают исследователи.