Москва засияет яркими красками: открывается фестиваль "Круг света"

История птицы Феникс, рассказ о конструкторах победы и новелла о Спартаке — фантастические представления ждут гостей фестиваля "Круг света". Шоу пройдут на Поклонной горе, в "Царицыне" и "Коломенском". Открытие состоится сегодня вечером — на Гребном канале в Крылатском покажут красочный мультимедийный спектакль.

Тайна тропических джунглей: одно мгновенье — и растения и звери сменяются абстракцией. Это маг искажает пространство. Властелины стихий один за другим перехватывают инициативу. Вот огненный джинн демонстрирует силу и могущество, как вдруг сирены завораживают зрителя своими песнями.

Видеопроекция выводится на специальные конструкции — кубы высотой по 12 метров каждый вдоль косы Гребного канала. А впереди две стихии сплетаются воедино: огонь и вода как дополнение картины.

Сто семьдесят горелок, вдвое больше фонтанов — оборудование в столицу везли из разных уголков страны. Специалисты съезжались со всего мира. За красивой картинкой — кропотливый труд. Год организаторы работали над программой. Важна каждая деталь.

"Данная площадка имеет ряд преимуществ, которые нам очень важны. Во-первых, это водная гладь, на которой очень красиво смотрятся все инструменты, которые мы задействуем. Это и фонтаны, и свет, и лазеры", — говорит координатор Московского международного фестиваля "Круг света" Елена Андреева.

"Сейчас у нас еще дополнительно здесь установлены в различных частях несколько водно-веерных экранов, которые позволят интереснее подать сюжет. Наши персонажи будут появляться то на конструкции, то на воде непосредственно перед зрителями", — рассказал режиссер-постановщик площадки "Гребной канал" Владимир Демехин.

Похвастать техническим оснащением могут и другие площадки — в этом году их еще на одну больше. Коломенский парк — сказка под открытым небом. Более трехсот световых приборов — и парк будто оживает: деревья загораются яркими цветами, а между ними прямо на глазах появляются сказочные персонажи.

Золотые плоды тяжело свисают с деревьев, а вдалеке — заколдованный замок Спящей красавицы. Авторы проработали каждую деталь фасада. И, казалось бы, удивить уже нечем, но прямо за ним — театр масок. Еще одно новшество этого года — ландшафтная проекция.

"Маски были главной трудностью этой площадки, потому что каждую маску нужно было посадить на определенный фасад дерева. Для некоторых из них мы просто не нашли подходящих партнеров в виде крон деревьев", — говорит креативный директор компании Вячеслав Гаврилов.

На пять дней столица превратится в настоящий карнавал света. Виртуозный танец воды, шоу лазеров и световых проекторов — представление, кульминацию которого точно нельзя пропустить.